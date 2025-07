ICMBio: inscrições para processo seletivo encerram nesta semana

O Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) anunciou a abertura de um Processo Seletivo com o objetivo de preencher uma vaga para o cargo de Agente Temporário Ambiental – Fiscalização ambiental III, no município de Cruzeiro do Sul.

Para participar da seleção, é necessário que o candidato tenha escolaridade de ensino fundamental completo. A remuneração mensal será de dois salários mínimos e meio, acrescida de auxílios legais.

As inscrições podem ser realizadas no período de 24 de julho de 2025 a 1º de agosto de 2025, através dos endereços descritos no edital. A seleção dos candidatos será feita por meio de análise curricular e teste de aptidão escrita.

O Processo Seletivo terá validade por um ano, podendo ser prorrogado por igual período por conveniência da Administração. Mais detalhes podem ser encontrados no edital completo, disponível em anexo.

Links

Fonte: PCI Concursos

Redigido por ContilNet.