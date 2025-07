Idosa é sequestrada e morta após assalto em residência na zona rural do interior do Acre

Criminosos armados invadiram a residência de um casal de idosos na noite de sábado (5), no Ramal Cambalacho, localizado nas proximidades do km 43 da Rodovia AC-40, zona rural de Senador Guiomard, interior do Acre. Durante a ação criminosa, os assaltantes roubaram diversos pertences, agrediram o casal e sequestraram Maria do Socorro Moraes da Rocha, de 72 anos, que foi encontrada morta dois dias depois.

Segundo relatos, o casal se preparava para dormir quando foi surpreendido pelos invasores. Paulo da Eletronorte, de 70 anos, que sofre de problemas cardíacos e outras complicações de saúde, foi agredido, amarrado e amordaçado enquanto a residência era saqueada. Os criminosos levaram eletrodomésticos como fogão, geladeira e televisão, além de um rifle e outros itens pessoais.

Após o roubo, os assaltantes sequestraram Maria do Socorro, levando-a à força do imóvel. O corpo da idosa foi encontrado na tarde de segunda-feira (7) em uma área de pasto próxima ao local do crime. De acordo com familiares, o cadáver apresentava sinais de rigidez, o que levanta a suspeita de que ela tenha sofrido um infarto durante o período em que esteve em cativeiro.

A Polícia Militar foi acionada, isolou a área e acionou as equipes da Polícia Técnico-Científica e do Instituto Médico Legal (IML) para os procedimentos de perícia e remoção do corpo.

O caso está sendo investigado pela Delegacia de Polícia Civil de Senador Guiomard, que realiza diligências com o objetivo de identificar e prender os responsáveis pelo crime.