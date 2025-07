Idosas resgatadas em apartamento se alimentavam com ração para gatos

Duas idosas de 90 e 92 anos foram resgatadas pela Polícia Civil do Rio Grande do Sul (PCRS) do apartamento em que moravam sozinhas, no bairro Nonoai, em Porto Alegre (RS).

O resgate ocorreu após vizinhos sentirem falta da presença das idosas, que costumavam ter vida ativa.

Segundo os investigadores, as idosas são irmãs e têm a doença de Alzheimer. Conforme as informações repassadas pela delegada Ana Luiza Caruso, titular da Delegacia de Proteção ao Idoso, elas estão em condição de desnutrição e estariam se alimentando com ração para gatos.

As investigações preliminares não apontaram para abandono. De acordo com a polícia, elas não têm outros familiares e vivem sozinhas.

Após o resgate, as irmãs foram encaminhadas ao Hospital Vila Nova. Elas estão internadas em estado estável e serão levadas para instituições do município e permanecerão sob os cuidados da Secretaria de Assistência Social.

Um inquérito foi aberto pela PCRS para investigar o caso, mas como não há indícios de abandono, ninguém deve ser responsabilizado.