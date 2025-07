Idoso de 87 anos conquista cinco ouros em “Jogos Olímpicos” das polícias

Mesmo após 37 anos de sua aposentadoria do Corpo de Bombeiros de São Paulo, aos 87 anos, o coronel Taneo Campos ainda esbanja habilidades que o fizeram ganhar cinco medalhas de ouro e uma de prata no “World Fire and Games”, uma espécie de “Jogos Olímpicos” de policiais.

O torneio aconteceu entre os dias 27 de junho e 6 de julho, no estado de Alabama, nos Estados Unidos. Em sua carreira, o militar já conquistou mais de 40 títulos e essa foi sua 13ª participação no evento. Na edição de 2025, as medalhas de ouro vieram nas provas de natação dos 200, 100 e 50 metros livres, nos 100 e 50 metros costas e de prata na prova de revezamento.

O segredo da longevidade e da forma física

O coronel destaca que o segredo para se manter em forma é uma boa alimentação e exercícios físicos. “Enquanto eu estiver andando na Terra, vou continuar competindo. É um desafio que imponho a mim mesmo todos os dias”, comenta. Para a boa forma, sua rotina inclui academia todos os dias e natação três vezes na semana.

O militar iniciou sua carreira em 1958 como guarda-vidas, encerrando sua trajetória no 1º Grupamento de Bombeiros de São Paulo. Foi considerado um dos precursores do curso que ensinava técnicas de salvamento em altura. Além do destaque na água, Campos também conquistou uma medalha de prata no atletismo, quando correu a prova de revezamento 4×400 em Barcelona, em 2003.

Fonte: Metrópoles

Redigido por ContilNet.