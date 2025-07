Ieptec divulga resultado final de processo seletivo simplificado para cursos técnicos

O Instituto Estadual de Educação Profissional e Tecnológica do Acre (Ieptec) divulgou nesta terça-feira, 1º de julho, o resultado final do processo seletivo simplificado previsto no Edital nº 02/2025, após a análise dos recursos da segunda etapa.

A lista definitiva de candidatos aprovados já está disponível nos canais oficiais da instituição. Os profissionais selecionados poderão ser chamados conforme a necessidade de formação de turmas nos centros vinculados ao Ieptec.

A convocação dos aprovados dependerá da demanda dos cursos técnicos e da disponibilidade de vagas nas unidades da rede.

resultado Iepetec