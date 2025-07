Ieptec divulga resultado final do edital para profissionais bolsistas; veja a lista completa

O Instituto Estadual de Educação Profissional e Tecnológica (Ieptec) divulgou o resultado final e a homologação do processo seletivo simplificado regido pelo Edital nº 02/2025. O certame tem como objetivo a formação de banco de cadastro reserva para atuação de profissionais bolsistas docentes horistas em cursos de educação profissional e tecnológica oferecidos pela rede de centros do instituto. A publicação foi feita no Diário Oficial do Estado desta quarta-feira (2).

O processo é voltado para a contratação de profissionais que atuarão como bolsistas em atividades docentes, conforme previsto na Lei nº 1.695, de (21), com alterações das Leis nº 2.563, de (13), nº 3.606, de (9), e da Lei Complementar nº 428, de (16). A seleção também obedece às diretrizes estabelecidas no Decreto nº 11.281, de (17), e nas Portarias nº 330/2023, de (31), e nº 12/2025, de (16).

A publicação foi assinada pelo presidente do Ieptec, Alírio Wanderley Neto, conforme Decreto nº 52-P/2023. A lista final dos candidatos aprovados e homologados está disponível para consulta no site oficial do instituto.

Confira a lista na íntegra:

