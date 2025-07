Ifac reabre inscrições para cursos técnicos a distância no Acre

O Instituto Federal do Acre (Ifac) reabriu as inscrições do processo seletivo simplificado para o Programa Formar para Incluir: Expansão da Educação Profissional EaD no Acre. A nova fase de inscrições vai até o dia (3) de agosto, conforme o edital complementar nº 03, publicado nesta segunda-feira (28).

Coordenado pelo Centro de Referência em Educação a Distância e Formação Continuada (Cread), vinculado à Pró-Reitoria de Ensino (Proen), o programa tem como foco a ampliação do acesso à educação profissional na modalidade a distância, com prioridade para servidores das prefeituras e do Governo do Estado.

Caso haja vagas remanescentes, a seleção será aberta também à comunidade geral dos 22 municípios acreanos. O início das aulas está previsto para o segundo semestre de 2025.

Ao todo, estão sendo ofertadas 400 vagas, distribuídas em dois cursos de Formação Inicial e Continuada (FIC): Assistente Administrativo e Assistente de Recursos Humanos, ambos com carga horária de 180 horas. Os interessados poderão se inscrever gratuitamente até o dia (3), por meio de formulário eletrônico. É necessário possuir uma conta de e-mail do Gmail para efetuar a inscrição.

Apesar da possibilidade de o candidato demonstrar interesse nos dois cursos, caso seja classificado em ambos, deverá optar por apenas um. O programa é resultado de emenda parlamentar da deputada federal Meire Serafim e terá coordenação acadêmica do campus Sena Madureira.