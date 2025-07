IFAC realiza matrículas para vagas remanescentes em curso superior; veja como se inscrever

O Instituto Federal do Acre (Ifac), por meio do campus Tarauacá, inicia na próxima segunda-feira (28) o período de matrículas para o preenchimento de sete vagas remanescentes do curso superior de Tecnologia em Gestão do Agronegócio. As inscrições seguem até terça-feira (29), com atendimento por ordem de chegada, e previsão de início das aulas no segundo semestre letivo de 2025.

Para concorrer às vagas, é necessário que o candidato tenha ensino médio completo, tenha participado de pelo menos uma edição do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), entre os anos de 2010 e 2024, e não tenha zerado em nenhuma das áreas do exame, incluindo a redação. Menores de idade deverão obrigatoriamente estar acompanhados por um responsável legal no ato da matrícula.

Documentação obrigatória

No momento da matrícula, os candidatos devem apresentar foto 3×4 recente e os seguintes documentos — originais e cópias:

Carteira de Identidade (RG) ou identidade militar;

Cadastro de Pessoa Física (CPF);

Comprovante de residência atualizado;

Histórico Escolar do Ensino Médio;

Certificado de Conclusão do Ensino Médio;

Boletim do Enem referente ao ano utilizado.

As matrículas devem ser feitas presencialmente no setor de Registro Escolar do campus Tarauacá, nos horários de 8h às 12h e 14h às 17h.

Mais informações

Em caso de dúvidas ou necessidade de esclarecimentos, os candidatos podem entrar em contato diretamente com o setor responsável pelo e-mail: [email protected].

Para consultar o edital completo com todas as instruções de matrícula e critérios de seleção, clique aqui.