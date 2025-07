Ifac Rio Branco publica resultado final de seleção para professores substitutos; VEJA

O Instituto Federal do Acre (Ifac), através do Campus Rio Branco, oficializou nesta sexta-feira (4) o resultado final do processo seletivo para contratação temporária de professores substitutos. As vagas contemplam as áreas de Engenharia, com foco em Infraestrutura, e Informática, na especialidade de Redes de Computadores.

A homologação foi confirmada por meio do Edital Complementar nº 7/2025, que encerra o processo seletivo simplificado iniciado no primeiro semestre deste ano. Conforme o documento, nenhum recurso foi apresentado após a divulgação do resultado preliminar, publicada no Edital Complementar nº 6, datado de 25 de junho.

A lista definitiva de classificados foi assinada por Liliana Rodrigues Batalha, presidente da comissão do processo seletivo, e pelo diretor-geral do campus, Cleilton Sampaio de Farias. A publicação também destaca que os candidatos aprovados como cadastro reserva poderão ser convocados futuramente, de acordo com a demanda do campus. O resultado final está disponível para consulta veja: