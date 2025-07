Igreja faz sessão de tatuagem coletiva em fiéis e gera críticas

Uma igreja em Balneário Camboriú, no Litoral Norte de Santa Catarina, promoveu uma sessão de tatuagem coletiva entre os fiéis. Vídeo publicado pelo pastor Eduardo Reis viralizou na web e mostra jovens formando fila, na sede da Reino Church, para tatuar versículos bíblicos.

A publicação, compartilhada em uma rede social no útimo domingo (13/7), soma 1,5 milhão de visualizações nessa quarta-feira (16/7). Nos comentários, muitos cristãos criticaram a iniciativa, sugerindo que havia outras formas de pregar o evangelho.

O g1 tentou contato com a igreja, mas não teve retorno até a última atualização da reportagem. Já o pastor Eduardo Reis informou que ainda vai se manifestar em texto.

As tatuagens foram feitas no formato lettering, estilo que destaca letras e palavras, geralmente com fontes artísticas ou caligrafadas. No vídeo, os fiéis aparecem gravando na pele “Mateus 24:14”, que fala sobre pregar o evangelho no mundo todo.

O vídeo é apresentado por um jovem que diz que a tatuagem escolhida é um símbolo da missão deles como igreja, e pergunta a fiéis o que os levou a gravar na pele o versículo.

“Acho que é muito mais do que uma marca no nosso corpo, é algo que vai expressar todos os dias da nossa vida e vai nos lembrar daquilo que Cristo nos chamou para fazer nesta terra”, disse uma das meninas.

Críticas

A publicação já acumula mais de 12 mil comentários até essa quarta-feira (16), a maioria de pessoas, inclusive cristãos, que criticam a iniciativa da igreja.

Uma mulher relatou que largou a profissão de tatuadora após ser tocada pelo Espírito Santo. “Minha visão: uma frase tatuada não vai sujar o coração. Vejo como uma vaidade, e um vazio na alma, que tem desejo de ser preenchido com algo visível, para mostrar que está bem!”, escreveu.

A legenda do post, que diz que “nós decidimos não esquecer disso nem por um segundo”, também chamou a atenção de alguns internautas. Uma pessoa questionou: “Precisou tatuar para lembrar de Jesus? Que bíblia vocês estão lendo?”.

Outra mulher comentou que o que respeita mesmo são as “marcas nos joelhos”, uma referência ao ato de se ajoelhar para orar.

Repercussão

Após a repercussão, o pastor comentou a sessão de tatuagem em um vídeo publicado na segunda-feira (14). Nas imagens, ele aparece com o microfone na mão, palestrando na igreja, e diz que as pessoas são livres para fazer o que querem com o corpo.

”A questão é ser livre para fazer o que você tem que fazer, da maneira que você sentiu no seu coração, por aquilo que Deus colocou em você”, disse.

Veja o vídeo: