IMAC confirma lesão em animal após denúncia de maus-tratos na zona rural de Mâncio Lima

Uma ação conjunta entre órgãos ambientais e de segurança foi realizada na manhã desta quinta-feira (10) no município de Mâncio Lima, após a circulação de um vídeo nas redes sociais denunciando supostos maus-tratos a um animal na comunidade rural Feijão Insosso. A ocorrência mobilizou equipes do Policiamento Ambiental do 6° Batalhão da Polícia Militar, Instituto de Meio Ambiente do Acre (IMAC) e Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Acre (IDAF).

Atendendo à solicitação do IMAC, a guarnição do 6° BPM deslocou-se até o local junto aos técnicos dos institutos. No endereço indicado, os agentes localizaram o animal envolvido na denúncia. O médico veterinário do IDAF realizou um exame clínico in loco, confirmando a presença de uma lesão leve e superficial na lateral esquerda do pescoço, compatível com as imagens divulgadas no vídeo.

Após a avaliação, a ocorrência foi formalizada na Delegacia de Polícia Civil, que agora dará seguimento às investigações e medidas legais cabíveis.

A ação reforça o trabalho de integração entre as instituições no combate aos crimes ambientais e de maus-tratos a animais, conforme previsto na Lei Federal nº 9.605/1998 (Lei de Crimes Ambientais). De acordo com o Artigo 32 da legislação, é crime praticar atos de abuso, maus-tratos, ferir ou mutilar animais, com pena de detenção de 3 meses a 1 ano e multa. Em casos envolvendo cães e gatos, a pena é agravada, conforme determina a Lei Sansão (Lei nº 14.064/2020), podendo chegar a reclusão de 2 a 5 anos, multa e proibição da guarda.

As autoridades reforçam que maus-tratos a animais são crime e que denúncias podem ser feitas, inclusive de forma anônima, por meio dos canais da Polícia Militar Ambiental, IMAC, IDAF ou Polícia Civil.

Assista o vídeo: