Imagens revelam estado do carro de Diogo Jota após acidente fatal na Espanha

O jogador português Diogo Jota, de 28 anos, e seu irmão, André Silva, faleceram em um trágico acidente de carro nesta quinta-feira (3 de julho), na Espanha. O atleta do Liverpool e da Seleção Portuguesa seguia pela rodovia A-52, na região de Sanabria, quando o veículo saiu da pista e incendiou-se.

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra a devastação do carro após o incidente.

Detalhes do acidente

Segundo informações do jornal espanhol Marca, o acidente ocorreu na altura do Km 65. Diferentes fontes apontam que um dos pneus do automóvel pode ter estourado, fazendo com que o veículo perdesse o controle, saísse da pista e pegasse fogo.

O Corpo de Bombeiros de Rionegro del Puente atendeu à ocorrência e, em publicação na rede social X (antigo Twitter), confirmou que o veículo em que estavam Diogo e André pegou fogo.

Confira:

Fonte: Metrópoles Redigido por ContilNet.