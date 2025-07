Imagine Dragons virá ao Brasil pela 7º vez; entenda ligação da banda com o país

Não é segredo para os fãs de Imagine Dragons que o Brasil é um de seus lugares favoritos na hora de se apresentar. Com um longo histórico de passagens pelo país, desde 2014, a banda americana estará de volta pela sétima vez, com shows marcados para outubro e novembro deste ano. Porém, porque os integrantes gostam tanto do Brasil? O portal LeoDias te explica a ligação especial entre os integrantes e o povo brasileiro.

A primeira vez em que se apresentaram no país foi em 2014, durante o festival de música Lollapalooza, e de cara, o público brasileiro deixou uma memória afetiva na banda: “Acho que foi a primeira vez que vimos que tínhamos alcançado um outro nível. Estávamos no Brasil, viemos pela primeira vez à América do Sul, com 80 mil pessoas pulando, gritando e cantando junto. Estávamos tocando ali pela primeira vez e eles sabiam todas as letras. Foi inacreditável. Mesmo agora é difícil de acreditar que aquilo aconteceu”, afirmou o baixista Ben Mckee na ocasião.

Além disso, o vocalista Dan Reynolds também possui uma conexão com o Brasil. O seu pai morou por dois anos no país durante uma missão mormóm, antes do nascimento do cantor, e se apaixonou pela cultura local, com isso, acabou criando o filho com algumas influências brasileiras, fazendo com que Dan também passasse a ter carinho pelo Brasil.

Por diversas vezes, o músico comentou em entrevistas sobre como cresceu bebendo Guaraná, ou escolhendo a seleção do Brasil na hora de jogar no Fifa (Video-game), e como acha a comida maravilhosa, além de elogiar a humildade dos brasileiros: “Ninguém está tentando parecer descolado e gosto muito do público por isso. A comida é maravilhosa… A gente sempre tenta achar uma boa churrascaria, é a melhor carne do mundo daí”, apontou em entrevista ao Danilo Gentilli em 2021.

Reynolds também acredita que o público consegue sentir a sua felicidade toda vez em que se apresenta no país: “Há um tempo, venho dizendo o quanto amo o Brasil. E sei que os brasileiros conseguem ver minha alegria toda vez que subo no palco por aí”, falou em entrevista ao jornal “O Globo”, em maio do ano passado.

Com shows em 2014, 2015, 2018, 2019, 2023 e 2024 no Brasil, a banda retorna ao país através da produtora Live Nation, com a turnê “Loom World Tour” e apresentações em três estados diferentes sendo eles: Belo Horizonte, no dia 26/10; Brasília, em 29/10; e São Paulo, nos dias 31/10 e 1º/11.