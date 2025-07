Imperdível! Alan Wake e dezenas de jogos a menos de R$ 10 no Steam

Após a grande Promoção de Férias do Steam, surgem novos descontos na loja digital para PC, oferecendo vários games por um bom preço, com descontos de até 95% de desconto. Entre eles, alguns ótimos títulos de terror como o primeiro Alan Wake e sua expansão American Nightmare, o game de horror brasileiro Fobia – St. Dinfna Hotel, Daymare 1998 (inspirado em Resident Evil 2 Remake), o demoníaco Goetia e mais. Há também vários outros jogos divertidos com títulos indies e games multiplayer para curtir com os amigos. Confira a lista com 100 jogos por menos de R$ 10 para comprar no Steam.

Destaques de terror e ação por preços inacreditáveis!

A promoção oferece uma ótima oportunidade para conhecer o mundo de Alan Wake por apenas R$ 3,99 e sua expansão independente Alan Wake’s American Nightmare por apenas R$ 2,99, ambos da Remedy Entertainment. A série do escritor que se vê encarando um mal antigo paranormal ganhou grande destaque após o lançamento de sua sequência Alan Wake 2, que foi um dos maiores lançamentos de 2023. Para jogadores que querem uma pitada extra de ação em seu terror, há também o FPS brasileiro Fobia – St. Dinfna Hotel da Pulsatrix Studios por R$ 8,69 e Daymare 1998 por R$ 7,84 da Invader Studios, que traz uma gameplay em terceira pessoa com câmera por cima do ombro.

Diversão garantida e comédia no Steam

Para os players atrás de algo mais divertido, há as aventuras do monstro Cthulhu salvando o mundo e salvando o natal em Cthulhu Saves the World por R$ 2,09 e Cthulhu Saves Christmas por R$ 3,10. Está disponível também o jogo multiplayer Mount Your Friends por R$ 5,94 e sua versão em 3D Mount Your Friends 3D: A Hard Man is Good to Climb por R$ 9,40. Outro jogo com veia cômica é Mr. President! por R$ 5,17, no qual, como um guarda-costas, é preciso salvar o Presidente de um atirador, e até há conteúdo em referência ao Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

Confira a lista completa de jogos a menos de R$ 10

Jogo Preço Alan Wake R$ 3,99 Alan Wake’s American Nightmare R$ 2,99 Fobia – St. Dinfna Hotel R$ 8,69 Daymare 1998 R$ 7,84 Soulstice R$ 7,54 Angry Video Game Nerd Adventures R$ 7,99 Angry Video Game Nerd 2: ASSimilation R$ 7,99 Mount Your Friends R$ 5,94 Mount Your Friends 3D: A Hard Man is Good to Climb R$ 9,40 Mr. President! R$ 5,17 Electrician Simulator R$ 5,49 Monument Valley R$ 5,80 Monument Valley 2 R$ 5,80 Goetia R$ 2,79 Bakery Simulator R$ 2,49 Cris Tales R$ 7,54 Guild of Dungeoneering: Ultimate Edition R$ 7,99 The Gunk R$ 3,32 Cthulhu Saves the World R$ 2,09 Cthulhu Saves Christmas R$ 3,10 Catlateral Damage R$ 8,24 Patron R$ 9,60 Please Fix the Road R$ 8,27 Super Catboy R$ 8,24 Badland: Game of the Year Edition R$ 1,99 God of Weapons R$ 7,79 The Disappearing of Gensokyo R$ 3,41 Summer Memories R$ 9,49 Hell Architect R$ 9,49 Word Factori R$ 8,19 Degrees of Separation R$ 3,79 Vaporum R$ 5,99 Die Young R$ 8,24 Mind Scanners R$ 6,59 Spirited Thief R$ 7,04 Out of Reach R$ 3,19 Teslagrad Remastered R$ 3,59 Teslagrad 2 R$ 5,99 Battle Princess Madelyn R$ 9,49 Leisure Suit Larry: Wet Dreams Don’t Dry R$ 3,49 Leisure Suit Larry – Wet Dreams Dry Twice R$ 3,99 Crime O’Clock R$ 5,99 Blood and Bacon R$ 1,74 Infested Planet R$ 3,76 Plantera R$ 2,09 Plantera 2: Golden Acorn R$ 7,64 Neverending Nightmares R$ 6,99 FortressCraft Evolved! R$ 3,89 PixelJunk Nom Nom Galaxy R$ 3,99 This Way Madness Lies R$ 3,10 Fallen ~Makina and the City of the Ruins~ R$ 7,24 Lyne R$ 4,19 For The Warp R$ 9,39 Time Survivors R$ 6,79 Lucius 2 R$ 5,54 Lucius R$ 2,99 Touhou Endless Dream R$ 8,29 Toki Tori R$ 2,37 Toki Tori 2+ R$ 2,81 Press X to Not Die R$ 2,62 Lacuna – A Sci-Fi Noir Adventure R$ 6,19 Poseidon R$ 1,74 PixelJunk Eden R$ 3,99 Hostile Waters: Antaeus Rising R$ 2,62 Ring Runner: Flight of the Sages R$ 2,09 Nihilumbra R$ 6,39 Sword of the Stars: Complete Collection R$ 8,99 Fort Triumph R$ 9,49 Edge R$ 9,99 Space Pirates and Zombies R$ 9,99 Apocalipsis R$ 2,58 Dungeons – The Dark Lord R$ 8,90 Willy Morgan and the Curse of Bone Town R$ 9,49 Through the Darkest of times R$ 9,99 World War III: Black Gold R$ 9,40 Red Ronin R$ 6,63 Marooners R$ 6,59 Soulbringer R$ 2,62 Nosferatu: The Wrath of Malachi R$ 2,62 Eurofighter Typhoon R$ 2,62 Safecracker: The Ultimate Puzzle Adventure R$ 2,99 Dry Drowning R$ 7,59 Mobile Forces R$ 3,44 The Way R$ 2,81 Megamagic: Wizards of the Neon Age R$ 3,99 Incoming Forces R$ 2,62 Planet of the Eyes R$ 4,94 Ninja or Die: Shadow of the Sun R$ 9,39 8BitBoy R$ 5,79 Supposedly Wonderful Future R$ 2,06 Super Blood Hockey Deluxe Edition R$ 7,91 Cosmic Star Heroine R$ 4,19 Giana Sisters: Twisted Dreams R$ 9,99 Giana Sisters: Twisted Dreams – Rise of the Owlverlord R$ 2,99 The spy who shot me R$ 2,27 Pixel Survivors: Roguelike R$ 4,82 Pac-Man Championship Edition DX+ R$ 7,49 Pac-Man Championship Edition 2 R$ 9,98 Override 2: Super Mech League R$ 7,53 Assault Gunners HD Edition R$ 8,27

