Imperdível! PS5 Slim Digital e jogos em mídia física com descontos incríveis

Quem quer um console novo ou ampliar a biblioteca de jogos pode aproveitar as ofertas que seguem valendo a pena mesmo com o fim do Amazon Prime Day 2025. Nesta lista, o TechTudo reúne itens com descontos que estão valendo a pena, como God of War (PS4), que mostra um lado mais humano de Kratos, que precisa lidar com a paternidade e alguns problemas do passado. Com 52% de desconto na Amazon, sai de R$ 99 por R$ 47.

Se a ideia é investir em um console novo, a oferta do PS5 Slim Digital com Astro Bot e Gran Turismo 7 pode chamar a atenção: o videogame sai por R$ 3.254 na Amazon para pagamento à vista, mesmo valor pelo qual era vendido durante o Prime Day, que aconteceu entre os dias 15 e 16 de julho de 2025 e trouxe ofertas exclusivas para assinantes Amazon Prime. É importante destacar que os preços e as condições das ofertas foram verificadas durante a apuração da matéria, em julho de 2025, e estão sujeitos aos estoques e regras da rede de varejo. A seguir, confira as ofertas!

Ofertas em destaque!

1. God of War (PS4) — de R$ 99 por R$ 47

Esse título apresenta uma faceta nova de Kratos: já mais velho, ele precisa lidar com a paternidade e alguns problemas que ressurgem do passado. É justamente a dinâmica entre pai e filho que chama atenção, além dos gráficos impressionantes, da trilha sonora e da mecânica de combate, pontos trazidos no review do TechTudo na época de lançamento do jogo, em 2018.

Quem quer investir no título pode aproveitar os 52% de desconto na Amazon: sai de R$ 99 por R$ 47. Avaliado com 4,9 estrelas de 5, os usuários destacam a qualidade do jogo, definindo os gráficos como incríveis, elogiam a dublagem, o enredo, os diálogos e a jogabilidade. Alguns compradores reclamam que o jogo vem solto na embalagem, o que pode danificar o disco, e há relatos pontuais de alguns bugs que atrapalham o desenvolvimento do jogo.

Prós: gráficos; dublagem; enredo; diálogos; jogabilidade

2. Star Wars Outlaws (PS5) — de R$ 159 por R$ 129

Saindo da mitologia e partindo rumo a uma galáxia muito, muito distante, Star Wars Outlaws é o primeiro jogo de mundo aberto da franquia e, de acordo com a análise do TechTudo, a sensação que dá é estar dentro de um dos filmes da saga. Os protagonistas da história são Kay Vess e Nix, uma fora da lei inexperiente e seu melhor amigo, que estão em busca de um dos maiores roubos da galáxia.

O preço para embarcar nessa aventura está mais em conta, já que Star Wars Outlaws está à venda com 18% de desconto na Amazon: de R$ 159 por R$ 129. Por lá, é avaliado com 4,7 estrelas de 5 e recebe elogios dos usuários, nos comentários, por apresentar um mundo aberto rico e cheio de detalhes, com uma gameplay responsiva e divertida. Dentre as críticas, os consumidores apontam alguns bugs e os gráficos, que ficam abaixo do esperado.

Prós: mundo aberto rico e cheio de detalhes; gameplay responsiva e divertida

3. The Last Of Us Parte 1 (PS5) — de R$ 349 por R$ 141

Esse título é um remake completo de The Last Of Us lançado para o PS3 e, depois, para PS4. Um dos títulos mais famosos do estúdio Naughty Dog, o jogo acompanha a saga de Ellie e Joel, que foi adaptada na primeira temporada da série homônima da HBO: os dois são sobreviventes em um mundo pós-apocalíptico, onde uma doença corrompe seres humanos e o caos levou gangues a dominarem a sociedade.

Com 59% de desconto na Amazon, está à venda de R$ 349 por R$ 141. The Last Of Us Parte 1 é avaliado com 4,9 estrelas de 5, e os usuários elogiam a história envolvente, os gráficos (que descrevem como “belíssimos”) e a imersão que o conjunto dos elementos proporciona. A reclamação fica por conta de, em alguns casos, o disco vir solto dentro da capa, o que pode danificá-lo. Recebe o selo TechTudo Indica, por ser um jogo bem desenvolvido e envolvente.

Prós: história envolvente; gráficos belíssimos; imersivo

4. Stellar Blade (PS5) — de R$ 349 por R$ 249

Esse jogo de ação futurista com elementos de RPG acompanha a história de Eve, uma guerreira vinda do céu que aterrissa na terra pós-apocalíptica e precisa encarar os Natybas, monstros que dizimaram a raça humana. Segundo a análise do TechTudo, o jogo tem bons elementos para agradar, como uma gameplay divertida e boas cenas de ação.

Com 28% de desconto na Amazon, pode ser comprado de R$ 349 por R$ 249. Stellar Blade parece agradar quem se aventura na jornada de Eve, já que é avaliado com 4,8 estrelas de 5 pelos usuários na rede de varejo. Nos comentários, há elogios para a ação fluida, bons gráficos, história envolvente e boa trilha sonora. A dublagem, de acordo com alguns compradores, deixa a desejar. E há reclamações também sobre o disco vir solto em alguns casos. A análise do TechTudo traz um ponto importante que pode desagradar alguns jogadores também, que é a hiperssexualização da protagonista.

Prós: ação fluida; bons gráficos; história envolvente; boa trilha sonora

5. Controle DualSense — de R$ 499 por R$ 418

Se você gosta de se sentir imerso no jogo, o DualSense vai te dar as sensações de estar no centro da ação. Com os gatilhos adaptáveis, o usuário experimenta diferentes níveis de força e tensão, de acordo com a interação com o controle e com os ambientes do jogo. Já a resposta tátil permite que o jogador sinta nas mãos as vibrações que podem simular qualquer sensação que seja transmitida na tela.

Mesmo depois do Prime Day, o controle continua mais barato para quem é assinante Amazon Prime: sai por R$ 418. O DualSense é avaliado com 4,8 estrelas de 5 na Amazon, e, nos comentários, os usuários destacam o conforto, as respostas precisas e a imersão que proporciona com o feedback háptico, que eleva a experiência dos jogos. Há algumas reclamações, entretanto, como a duração da bateria, que poderia ser maior, e problemas de drift em pouco tempo de uso.

Prós: confortável; respostas precisas; imersivo; melhora experiência de jogo

6. PlayStation 5 Slim Digital + 2 jogos — de R$ 3.499 por R$ 3.254

Quem está em busca de um console novo pode aproveitar que o PlayStation 5 Slim Digital continua em oferta na Amazon. Mais fino que a versão tradicional do PS5, esse modelo não fica para trás quando o assunto é desempenho, reproduzindo gráficos impressionantes e oferecendo velocidade para rodar os jogos. Tratando-se de armazenamento, o PS5 Slim fica na frente com 1 TB de SSD integrado, contra os 825 GB do Fat. Essa edição conta ainda com os jogos Astro Bot e Gran Turismo 7, que podem ser baixados no console, e o controle DualSense. Apesar de ser versão digital, quem preferir jogos em mídia física pode comprar o leitor de disco, que é vendido à parte.

Na Amazon, está em oferta para pagamento à vista: com 7% de desconto, sai por R$ 3.254, mesmo valor do Prime Day. Quem preferir pagar a prazo, pode comprá-lo por R$ 3.499. Avaliado com 4,5 estrelas de 5, o PS5 Slim Digital com dois jogos recebe elogios pelo desempenho rápido, pelo controle DualSense, que facilita a imersão nos jogos, e pelo serviço PS Plus. Um ponto negativo apontado é a dificuldade para instalar o jogo Gran Turismo 7.

Prós: desempenho rápido; controle DualSense ; serviço PS Plus

