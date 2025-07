Implante contraceptivo de até R$ 4 mil chega ao SUS e beneficiará até 500 mil mulheres

Sistema Único de Saúde (SUS) passará a oferecer o contraceptivo Implanon gratuitamente no segundo semestre deste ano. A informação foi confirmada pelo Ministério da Saúde nesta quinta-feira (3 de julho). O implante hormonal, que pode custar até R$ 4 mil na rede privada, beneficiará inicialmente até 500 mil mulheres.

O Implanon é considerado o método mais eficaz de proteção contra a gravidez disponível no mercado. Um de seus diferenciais é o período prolongado de uso, sem necessidade de troca, com duração de três anos.

Nos próximos dias, a pasta deve publicar a portaria que oficializa a incorporação do contraceptivo no SUS. A partir da publicação, as áreas técnicas terão 180 dias para efetivar a oferta.

Como funciona e eficácia do implante

O implante é uma pequena haste de cerca de 4 cm de comprimento, colocada no braço da mulher por meio de um procedimento simples e rápido. Ele libera etenogestrel, um hormônio sintético semelhante à progesterona, que impede a ovulação e, consequentemente, a gestação.

Sua eficácia é superior, inclusive, à da vasectomia. Veja a comparação da taxa de falhas:

Implante : 0,5 falha em cada 1.000 (0,05%)

: 0,5 falha em cada 1.000 (0,05%) Vasectomia : 1 a 1,5 falha em cada 1.000 (0,1% a 0,15%)

: 1 a 1,5 falha em cada 1.000 (0,1% a 0,15%) DIU hormonal: 2 falhas a cada 1.000 (0,2%)

Atualmente, o implante já é utilizado na rede privada, com um custo que varia de R$ 2 mil a R$ 4 mil.

O investimento do Ministério da Saúde será de aproximadamente R$ 245 milhões e, até 2026, é estimada a distribuição de 1,8 milhão de dispositivos. Inicialmente, o Ministério da Saúde atenderá 500 mil mulheres para que os profissionais que farão a inserção dos implantes possam ser treinados. A ampliação da oferta será acompanhada de estratégias de formação teórica e prática desses profissionais, segundo a pasta.

Outros métodos contraceptivos oferecidos pelo SUS

O SUS já disponibiliza atualmente uma variedade de métodos contraceptivos para a população, incluindo:

Preservativos externo e interno

DIU de cobre

de cobre Anticoncepcional oral combinado

Pílula oral de progestagênio

Injetáveis hormonais mensal e trimestral

Laqueadura tubária bilateral

Vasectomia

Taxas de falha de métodos contraceptivos (uso típico e uso perfeito)

Para entender melhor a eficácia dos métodos, é importante diferenciar o uso típico (quando há inconsistências na utilização, como esquecimento) do uso perfeito (quando o método é usado exatamente conforme as instruções).