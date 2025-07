Impressionante: sucuri gigante é flagrada atravessando estrada

Uma sucuri foi flagrada atravessando uma estrada nesta semana no distrito de Izidolândia, em Alta Floresta D’Oeste (RO). A cena surpreendeu moradores que faziam caminhada pela região e se impressionaram com o tamanho do réptil.

Ao g1, a moradora que registrou o momento contou que a aparição desse tipo de animal é comum na localidade. A estrada por onde a serpente passava é um aterro que corta uma área alagada, habitat natural das sucuris.

De acordo com o biólogo Flávio Terassini, sucuris são comuns na região Amazônica, especialmente durante o período das chuvas. No entanto, como atualmente Rondônia enfrenta a estiagem, a aparição desse tipo de animal, ainda mais com esse porte, não é comum.

Segundo o especialista, a cobra registrada no vídeo é uma fêmea, pois elas tendem a ser maiores e mais robustas do que os machos, que são menores e mais finos. Pela análise das imagens, Flávio estima que a sucuri pese cerca de 60 quilos e tenha aproximadamente cinco metros de comprimento.

“A gente nota que ela pode estar procurando um local para procriar, para parir. Essa espécie é a segunda maior serpente do planeta, e o vídeo mostra um belo exemplar atravessando as estradas aqui de Rondônia”, comentou o biólogo.

Fonte: g1 RO

Redigido por ContilNet.