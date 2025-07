Impulso à agricultura familiar! Deracre avança na construção da Casa do Produtor em Sena Madureira

O Governo do Acre, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura Hidroviária e Aeroportuária (Deracre), segue nesta quarta-feira (23), com a construção da Casa do Produtor em Sena Madureira, obra que vai beneficiar diretamente agricultores da região do Rio Caeté e comunidades vizinhas.

“A obra vai atender mais de mil moradores da zona rural, garantindo conforto e estrutura para quem vive da produção agrícola. É uma iniciativa importante para valorizar o trabalho do produtor e fortalecer o escoamento da produção local”, destacou a presidente do Deracre, Sula Ximenes.

Os trabalhos seguem em ritmo acelerado, com a execução das fundações, baldrames e levantamento das paredes em alvenaria. O projeto contempla uma estrutura completa, com dormitórios masculino e feminino, recepção, área de convivência, copa, depósito e banheiros adaptados para pessoas com deficiência (PcD).

A Casa do Produtor tem como objetivo oferecer um espaço adequado para acolher trabalhadores rurais que se deslocam até a cidade, além de funcionar como ponto de apoio para o armazenamento e transbordo da produção agrícola, facilitando a comercialização dos produtos no centro urbano.

A iniciativa é fruto de parceria entre o Governo do Estado e o Governo Federal, por meio do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional. A construção da Casa do Produtor reafirma o compromisso do Estado com o fortalecimento da agricultura familiar e com a melhoria da qualidade de vida das comunidades rurais do Acre.

Fonte: Agência de Notícias do Acre

Redigido por ContilNet.