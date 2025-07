Inacreditável! Aprovados são convocados 18 anos após concurso público de prefeitura

A Prefeitura de Caraguatatuba (SP), cumprindo uma determinação judicial, está convocando candidatos aprovados no concurso público com edital publicado em 2007!

Na ocasião, foram ofertadas vagas para os seguintes cargos:

Tecnólogo em Turismo

Sociólogo

Secretário Escolar

Salva-Vidas

Motorista

Jornalista

Instrutor de Fanfarra

Fotógrafo

Cientista Social

Bibliotecário

Auxiliar de Biblioteca

Antropólogo

Administrador

Terapeuta Ocupacional

Técnico em Enfermagem

Técnico em Agropecuária

Contador

Eletricista

Professor de Educação Básica II em Ciências

Segundo o portal Radar Litoral, os candidatos convocados devem comparecer à Divisão de Gestão de Recursos Humanos da Prefeitura nos dias 21, 22 e 23 de julho, no seguinte endereço:

📍 Rua Frei Pacífico Wagner, nº 985, Centro – Caraguatatuba/SP ⏰ Horário: Das 9h às 12h e das 13h às 16h30

O prazo é improrrogável. Caso o candidato não apresente a documentação exigida no período estipulado, será considerada desistência da vaga.

Além dos documentos básicos, os candidatos aos cargos que exigiram prova de títulos devem levar comprovantes de formação para análise da Secretaria de Administração.

relação completa dos convocados foi publicada em Diário Oficial do Município na última sexta-feira (18/07).

Concursos públicos em SP – Editais abertos

Confira, a seguir, editais de concursos públicos abertos em São Paulo:

Ministério Público de São Paulo O Ministério Público de São Paulo está com dois editais abertos. Um oferece oportunidades em cadastro reserva para o cargo de Analista Jurídico, com salário inicial de R$ 10.370,42. Já o outro oferece 5 vagas imediatas, além de formação de cadastro reserva para o cargo de Auxiliar de Promotoria III – Motorista, com salário inicial de R$ 5,6 mil.

Para Analista Jurídico, as inscrições poderão ser feitas pelo site da Vunesp, banca organizadora do certame, até este 22 de julho de 2025. Para homologar a candidatura será necessário efetuar o pagamento da taxa de inscrição no valor de R$ 165,00.

Já para Auxiliar de Promotoria III – Motorista, as inscrições poderão ser efetuadas no site da banca até o dia 4 de agosto de 2025. A taxa de participação terá valor de R$ 118,00.

Os candidatos ao cargo de Analista Jurídico serão avaliados por meio das etapas seguintes:

1ª fase: Prova objetiva – 14/9/2025, tarde

2ª fase: Prova escrita e discursiva – 30/11/2025, tarde

Já os candidatos ao cargo de Auxiliar de Promotoria III, serão avaliados por meio da realização das seguintes etapas:

Instituto Tecnológico de Aeronáutica Está publicado o edital do concurso ITA (Instituto Tecnológico de Aeronáutica)! São ofertadas 110 vagas para Técnico, Pesquisador, Tecnologista e Professor. O salário inicial é de até R$ 14.192,64.

As oportunidades são distribuídas da seguinte forma:

Professor: 50 vagas;

Tecnologista: 20 vagas;

Pesquisador: 15 vagas; e

Técnico: 25 vagas.

Para realizar a inscrição, até o dia 8 de agosto, o candidato deve preencher formulário eletrônico disponibilizado no endereço http://www.ita.br/concurso2025. Para homologar a candidatura será necessário efetuar o pagamento das taxas seguintes:

Professor e Pesquisador: R$ 200,00

Tecnologista e Técnico: R$ 180,00

A data de aplicação das provas será definida posteriormente.

CRO SP – concurso público Organizado pelo Instituto Quadrix, o concurso CRO SP (Conselho Regional de Odontologia de São Paulo) oferece vagas de níveis médio e superior de formação para cargos em diversas áreas e salários que podem ultrapassar R$ 10 mil.

São 1.020 oportunidades, sendo 15 vagas imediatas e 1.005 em cadastro reserva. As inscrições já estão abertas e poderão ser realizadas no site da banca até o dia 6 de agosto, mediante pagamento da taxa de participação nos seguintes valores:

Nível médio: R$ 80,00

Nível superior: R$ 100,00

As provas, por sua vez, serão aplicadas no dia 21 de setembro de 2025. Para os cargos de nível superior, também haverá a aplicação de prova discursiva e avaliação de títulos.

As fases do concurso público serão realizadas nas cidades de Araraquara/SP, Bauru/SP, Campinas/SP, Ribeirão Preto/SP, Santos/SP, São José do Rio Preto/SP, São José dos Campos/SP, São Paulo/SP.

CRP SP – concurso público Organizado pelo Instituto Quadrix, o concurso CRP SP (Conselho Regional de Psicologia da 6ª Região – São Paulo) oferece 6 vagas imediatas, além de 404 oportunidades em cadastro reserva para cargos de níveis médio, técnico e superior. O salário inicial é de até R$ 9.453,19.

Os interessados poderão se inscrever pelo site da banca, até o dia 6 de agosto de 2025. Para homologar a candidatura será necessário efetuar o pagamento das taxas seguintes:

R$ 58,00 para os cargos de nível médio e nível técnico; e

para os cargos de nível médio e nível técnico; e R$ 63,00 para os cargos de nível superior.

As provas objetivas e discursiva serão aplicadas nas cidades de Assis/SP, Bauru/SP, Campinas/SP, Mogi das Cruzes/SP, Ribeirão Preto/SP, Santo André/SP, Santos/SP, São José do Rio Preto/SP, São Paulo/SP, Sorocaba/SP e Taubaté/SP, no dia 14 de setembro de 2025.

UNICAMP – concurso público A Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP) publicou 13 editais de concursos para 16 cargos técnicos administrativos em educação. O salário inicial é de até R$ 9.759,85.

Os interessados poderão se inscrever pelo site da Vunesp, até o dia 25 de agosto de 2025. A taxa de inscrição é de R$ 200,00 para nível superior e R$ 135,00 para nível médio/técnico.

As provas serão aplicadas no município de Campinas/SP, no dia 19 de outubro de 2025.

Fonte: Direção Concursos

Redigido por ContilNet.