Incêndio de altas proporções atinge área de mata em bairro de Rio Branco e fumaça cobre ruas no local

Um incêndio de grandes proporções foi registrado no início da tarde deste domingo (13), no bairro Bonsucesso, em Rio Branco e preocupou moradores da região.

Em um vídeo enviado com exclusividade para o ContilNet, as imagens detalham um grande quantidade de fumaça na localidade, que impede os motoristas que trafegavam na região de realizar a locomoção na via.

As partículas podem ser extremamente perigosas, reduzindo drasticamente a visibilidade e aumentando o risco de acidentes. Não foram detalhados a ação do Corpo de Bombeiros na área.

Veja o vídeo: