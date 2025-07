Incêndio atinge área próxima ao Aeroporto de Cruzeiro do Sul e afeta operações aéreas; VÍDEO

Na manhã desta quarta-feira, 9 de julho, um incêndio foi registrado nas proximidades do Aeroporto Internacional de Cruzeiro do Sul, no Acre. As chamas atingem a vegetação localizada próxima à cabeceira 28 da pista, prejudicando a visibilidade e afetando os procedimentos de pouso e decolagem.

A fumaça densa representa risco para as operações aéreas, exigindo atenção redobrada por parte dos pilotos e das autoridades responsáveis pela segurança do tráfego aéreo. Ainda não se sabe o que causou o incêndio, mas a situação preocupa, especialmente porque esse tipo de ocorrência já foi registrada anteriormente na região.

Pilotos que atuam no aeroporto relatam que não é a primeira vez que queimadas próximas ao terminal colocam em risco as operações. A recorrência desses episódios evidencia a necessidade de medidas preventivas mais efetivas e fiscalização constante para evitar novos focos.

Órgãos competentes, como o Corpo de Bombeiros e o Instituto de Meio Ambiente do Acre (IMAC), foram acionados para conter as chamas e evitar que o fogo se alastre para outras áreas. Até o momento, não há registro de feridos ou de danos a estruturas do aeroporto.