Incêndio atinge SuperVia e paralisa trens na Zona Norte do Rio de Janeiro

Um incêndio atingiu uma subestação da SuperVia, entre os bairros de Madureira e Bento Ribeiro, na Zona Norte do Rio de Janeiro, na noite da última terça-feira (1º/7). As chamas começaram por volta das 20h30 e rapidamente se espalharam, afetando a rede elétrica da linha férrea.

A situação causou caos na estação e interrompeu a circulação dos trens, deixando os passageiros apreensivos e sem alternativa para retornar para casa. Imagens e relatos do incidente foram compartilhados pelo perfil Jacarepaguá Notícias RJ, no Instagram.

Devido ao fogo, o fornecimento de energia entre as estações Piedade e Bento Ribeiro foi interrompido. Até o momento, a SuperVia não divulgou previsão para a normalização do serviço, o que preocupa usuários que dependem diariamente do transporte ferroviário. Ainda não há confirmação sobre a resolução do problema.

Hipermercado é saqueado durante incêndio no fim de semana

Também neste fim de semana, um incêndio de grandes proporções atingiu um hipermercado em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, na tarde de domingo (29/6). Em meio às chamas, o local foi invadido por saqueadores, que colocaram suas vidas em risco para levar produtos da loja. Vídeos da ação circulam nas redes sociais.

Segundo o portal Terra, o Corpo de Bombeiros informou que quatro pessoas ficaram feridas e foram atendidas no local. A Polícia Militar foi acionada para auxiliar os bombeiros no combate ao incêndio. Apesar do reforço no policiamento, não houve registro de prisões ou apreensões.