Incêndio de grandes proporções atinge área de mata próximo à escola em Rio Branco

Um incêndio de grandes proporções atingiu uma área de mata nas proximidades da Escola Estadual Alcimar Nunes Leitão, localizada no Conjunto Universitário, em Rio Branco, na noite deste sábado (26). O fogo teve início no fim da tarde e rapidamente se alastrou, provocando uma densa fumaça e preocupação entre os moradores e transeuntes.

Imagens enviadas à reportagem do ContilNet mostram a dimensão das chamas e a tensão de quem presenciava o avanço do incêndio. Havia receio de que o fogo atingisse a instituição de ensino, localizada a poucos metros da área em chamas.

Até o momento, não há confirmação oficial sobre a chegada do Corpo de Bombeiros ao local, nem informações sobre as causas do incêndio ou possíveis danos à estrutura da escola.

A situação gerou alerta entre os moradores da região, que convivem com o risco crescente de queimadas urbanas neste período do ano, quando a estiagem e o tempo seco favorecem a propagação das chamas.

Veja o vídeo: