Incêndio destrói casa durante madrugada e família perde tudo no interior do Acre

Na madrugada desta segunda-feira (21), um incêndio de grandes proporções destruiu completamente a residência de uma família na descida do Batoque, em Mâncio Lima. As chamas se alastraram rapidamente e consumiram toda a estrutura da casa, resultando em perda total dos bens materiais da família.

Felizmente, no momento do incêndio, a casa estava vazia, o que evitou uma tragédia ainda maior. Apesar da destruição, ninguém ficou ferido.

Foram queimadas todas as roupas, eletrodomésticos como geladeira e fogão, colchões, móveis e outros itens essenciais para a sobrevivência da família. A moradora Cristina e seus filhos agora enfrentam a difícil missão de recomeçar do zero.

As causas do incêndio ainda são desconhecidas e deverão ser investigadas. Uma equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada, mas, quando chegou ao local, as chamas já haviam destruído por completo a residência.

Diante da situação, Cristina e os filhos contam agora com a solidariedade da comunidade. Quem puder contribuir com doações de roupas, alimentos, móveis ou qualquer item de uso doméstico estará ajudando diretamente uma família em situação de extrema necessidade.

As doações podem ser feitas entrando em contato com Cristina, pelo telefone (68) 99605-6795. Toda ajuda é bem-vinda.