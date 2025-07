Incêndio destrói casa e atinge vegetação no interior do Acre; seis moravam no local

Uma residência localizada na Rua Canaã, no bairro Cobal, em Mâncio Lima (AC), foi completamente destruída por um incêndio na tarde da última terça-feira, 22 de julho. O imóvel, de estrutura mista, com piso de alvenaria e paredes de madeira, abrigava seis pessoas, sendo dois adultos e quatro crianças. No momento do incidente, nenhum dos moradores estava no local.

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, o fogo teria começado em um terreno baldio ao lado da casa, onde havia um foco de queimada. As chamas se alastraram rapidamente, atingindo a cerca e, em seguida, a residência. Um vizinho percebeu o início do incêndio e conseguiu retirar alguns bens do interior do imóvel, como uma geladeira, dois fogões, uma botija de gás, utensílios domésticos e roupas.

Quando a equipe de combate a incêndios chegou ao local, por volta das 16h, a estrutura já havia sido tomada pelo fogo. As chamas consumiram por completo as paredes, o teto e parte do piso. Além de iniciar o rescaldo, os bombeiros atuaram no controle do fogo que avançava pela vegetação próxima.

A área atingida pelas chamas chegou a cerca de 3 hectares. No entanto, graças à ação rápida dos bombeiros, foi possível preservar uma área de mais de 4 hectares e impedir que uma segunda residência, localizada nas proximidades, fosse alcançada pelo fogo.

Foram utilizados aproximadamente 3.500 litros de água para controlar o incêndio, que foi totalmente extinto por volta das 18h. Não houve feridos.

Todo o imóvel foi destruído, incluindo móveis, eletrodomésticos e pertences pessoais da família. A ocorrência foi encaminhada para a Assistência Social do município, representada por Maria Naisla da Silva, e à Defesa Civil, sob a responsabilidade do coordenador Enilson. A área foi entregue ao proprietário.