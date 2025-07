Incêndio destrói moradias em comunidade no Campo Limpo, zona sul de SP

Um incêndio de grandes proporções atingiu uma comunidade no Campo Limpo, na zona sul de São Paulo, na manhã desta terça-feira (29/7). De acordo com o Corpo de Bombeiros, não houve vítimas.

O fogo começou por volta das 4h40 desta terça na Estrada do Campo Limpo, 6000. Vários barracos foram atingidos. O fogo foi controlado por volta das 5h40, mas as equipes continuam no local para o combate às chamas.

O Corpo de Bombeiros empenhou 10 viaturas e 37 homens na ocorrência.

*Notícia em atualização.