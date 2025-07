Incêndio destrói ônibus do grupo Bonde do Forró na região do Vale do Rio Doce, em Minas Gerais

O ônibus do grupo Bonde do Forró pegou fogo neste sábado (26) no km 238 da BR-120, entre as cidades de São João Evangelista e São Pedro do Suaçuí, na região do Vale do Rio Doce, em Minas Gerais.

Os artistas se manifestaram nas redes sociais sobre a fatalidade e postaram imagens do veículo em chamas. “Infelizmente nosso ônibus pegou fogo. Estamos tentando apurar a causa do incêndio”. O Corpo de Bombeiros foi chamado e apagou o fogo, mas boa parte da estrutura do coletivo foi destruída pelo incêndio. Não houve feridos.