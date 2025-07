Incêndio destrói residência em aldeia indígena na zona rural de Sena Madureira

Uma casa foi completamente consumida pelas chamas nesta segunda-feira (7), na aldeia indígena Volta Rápido, localizada às margens do Rio Caeté, na zona rural de Sena Madureira, interior do Acre. O incêndio se espalhou rapidamente, causando grande comoção entre os moradores da comunidade local.

Segundo relatos, o fogo teve início de forma repentina e se alastrou com facilidade devido à estrutura de madeira da residência. Apesar dos esforços dos moradores, que tentaram conter as chamas usando baldes d’água e outros recursos improvisados, a residência foi totalmente destruída. Nenhuma ação conseguiu evitar que o imóvel fosse consumido pelo incêndio.

A família que residia na casa perdeu todos os pertences, restando apenas com as roupas do corpo. Apesar da gravidade da ocorrência, felizmente não houve registro de feridos.

O momento foi registrado em vídeo por moradores e compartilhado nas redes sociais, aumentando a comoção em torno do episódio. As causas do incêndio ainda são desconhecidas, e não há, até o momento, informações sobre a origem das chamas.

