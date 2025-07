Incêndio em residência no bairro Bosque mobiliza moradores e Corpo de Bombeiros em Rio Branco

Um incêndio atingiu uma residência na noite desta segunda-feira (28), na Rua Castro Alves, no bairro Bosque, em Rio Branco (AC), e mobilizou a ação rápida de moradores e do Corpo de Bombeiros.

O imóvel, que pertence a um homem em situação de dependência química, estava repleto de entulhos, o que contribuiu para a rápida propagação das chamas. De acordo com vizinhos, o fornecimento de energia elétrica havia sido interrompido momentos antes do incidente. Com o retorno da energia, teria ocorrido um curto-circuito na rede interna da casa, dando início ao fogo.

Moradores da região arrombaram a porta da casa ao perceberem o incêndio, na tentativa de resgatar o morador. No entanto, ele não estava no local no momento do ocorrido.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e chegou rapidamente, conseguindo controlar o fogo antes que se espalhasse para imóveis vizinhos. As chamas afetaram principalmente os fundos da residência.

Ninguém ficou ferido, mas os danos materiais foram significativos.