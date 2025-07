Incêndio em terreno baldio assusta moradores e ameaça casas em Rio Branco; veja o vídeo

Um incêndio registrado na noite desta sexta-feira (18) chamou a atenção de moradores no bairro Bonsucesso, em Rio Branco. Um vídeo enviado para o ContilNet, mostra o fogo se espalhando rapidamente pela vegetação.

Temendo que a ocorrência descontrolada atinja as residências, os serviços do Corpo de Bombeiros (CBMAC) foram acionados, mas até o momento, as viaturas de suporte não chegaram ao local.

Com o tempo seco, falta de chuvas, baixa umidade do ar e ventos, a propagação na área foi intensificada. Nesta semana, a prefeitura da capital se reuniu com empresários do setor imobiliário para discutir a elaboração de metas e diretrizes voltadas à prevenção de focos de incêndio em terrenos baldios.

De acordo com a gestão, estão sendo executados serviços de limpeza nas áreas urbanas e rurais do município, além do monitoramento nas Áreas de Proteção Ambiental (APA) e Áreas de Preservação Permanente (APP).

Veja o vídeo: