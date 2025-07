Incêndio gera “furacão” de fumaça na BR-317 e chama atenção da população; VÍDEO

Uma gravação que tem circulado nas redes sociais chegou ao site ContilNet através de um de seus leitores, mostrando uma espécie de “tromba” de fumaça, na BR-317, no interior do estado do Acre.

O ocorrido teria acontecido, supostamente, nesta terça-feira (15), e tem chamado atenção de quem se depara com o vídeo pelo formato em que a fumaça sobe aos céus. Supostamente, a causa da fumaça seria um incêndio no local.

O formato da fumaça presente no vídeo se parece com as trombas d’água, que acontecem nos oceanos, e por isso chamou atenção da web.

VEJA O VÍDEO: