Independência é goleado pelo Águia, sai do G-4 e se complica na briga pela classificação

O Independência se complicou na reta final da Série D do Campeonato Brasileiro. Na tarde do último sábado (19), o Tricolor de Aço foi goleado por 4 a 1 pelo Águia de Marabá, no estádio Zinho de Oliveira, em Marabá (PA), pela 13ª rodada da fase de grupos. Com o resultado, a equipe acreana deixou o G-4 e agora precisará de uma combinação de resultados para seguir com chances de classificação para a próxima fase da competição.

A partida foi movimentada, mas todos os gols saíram no segundo tempo. Aos seis minutos, Daniel GTA abriu o placar para o Águia cobrando pênalti sofrido por ele mesmo. Aos 13, Romarinho ampliou completando cruzamento da esquerda. O Independência até tentou reagir e diminuiu aos 25 minutos, com Juan Douglas convertendo penalidade. No entanto, o time marabaense não deu espaço para reação. Três minutos depois, Debu marcou em cobrança de falta, e na sequência fez mais um, com uma bela finalização por cobertura, decretando a goleada.

Com a derrota, o Independência permaneceu com 18 pontos e caiu para a sexta colocação do Grupo A1, fora da zona de classificação. A equipe tem a mesma pontuação do Trem-AP, mas perde no critério de saldo de gols. Já o Águia de Marabá subiu para a quarta posição, com 19 pontos, e depende apenas de si para avançar à próxima fase.

Agora, o Independência terá pela frente uma missão difícil: encarar o líder Manauara, no próximo domingo (27), às 17h, na Arena da Floresta, em Rio Branco. O Tricolor de Aço precisará vencer e torcer por uma combinação de resultados para seguir vivo na Série D. No mesmo horário, Águia de Marabá enfrenta o GAS-RR fora de casa; Manaus-AM recebe o Trem-AP; e Tuna Luso encara o já eliminado Humaitá.