Independência encara o Humaitá em clássico acreano decisivo pela Série D neste sábado

A Arena da Floresta, em Rio Branco, será palco de mais um clássico acreano na Série D do Campeonato Brasileiro neste sábado, (12) de julho. Pela 12ª rodada do Grupo A1, Independência e Humaitá se enfrentam em duelo que promete movimentar a reta final da primeira fase. A bola rola às 19h (horário de Brasília) o horário foi alterado pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF), já que inicialmente o jogo estava marcado para as 17h.

Vivendo um bom momento na competição, o Tricolor de Aço entra em campo com foco total na vitória para se manter firme na zona de classificação à segunda fase. Restando apenas três rodadas para o fim da fase de grupos, o Independência está no G-4 e tem uma vantagem de três pontos em relação aos adversários que ainda sonham com uma vaga.

A expectativa da torcida é alta para o confronto, que pode ser crucial na caminhada da equipe rumo à próxima etapa do torneio nacional. Além da rivalidade local, o duelo carrega importância estratégica para os dois times no campeonato, o que deve garantir um jogo disputado e cheio de emoções na capital acreana.

