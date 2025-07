Indicado a presidente, Kamai diz que missão do PT é se reconstruir no Acre; confira

Nome de consenso para assumir a presidência estadual do Partido dos Trabalhadores no Acre, o vereador André Kamai falou durante a abertura do Processo de Eleição Direta do PT, neste domingo (6), em Rio Branco. Ele afirmou que o momento é de fortalecer a democracia interna e preparar o partido para os desafios que vêm pela frente.

“É um momento muito importante para o Partido dos Trabalhadores, é o momento da gente exercitar democracia interna”, afirmou Kamai.

Ele destacou que o PED do PT é o mais democrático do país, já que todos os filiados aptos podem votar, do diretório nacional aos núcleos municipais.

Sobre sua indicação como nome de unidade após semanas de tensão interna, Kamai respondeu com firmeza:

“Eu fico muito feliz de poder ser essa possibilidade de unidade do PT do Acre. Todas as forças decidiram pelo meu nome e eu estou aqui para a gente cumprir essa etapa com uma expectativa muito grande de que a gente fortaleça o Partido dos Trabalhadores”, reflete o vereador.

O vereador disse que sua principal missão à frente da nova direção será mobilizar a militância e colocar o partido em movimento.

“Vamos preparar o PT para agora e mobilizar toda a nossa militância nessas eleições e nos processos que vão vir pela frente”, resumiu.

Questionado sobre os planos do partido para as eleições de 2026, Kamai foi direto:

“Nós precisamos discutir o Acre, olhar para as pessoas, discutir a situação e a realidade do Acre hoje e apontar um caminho para o futuro. Esse é o grande desafio do PT aqui no Acre nesse momento e é o que nós vamos construir”, afirmou o entrevistado.

Segundo ele, o partido irá dialogar amplamente com suas direções e também com outras forças políticas no estado.

“A expectativa é de que a gente saia daqui com o partido mais forte, mais unido e pronto para enfrentar os desafios que o povo acreano tem colocado”, concluiu.

Assista o vídeo: