Indígena Yawanawa é aprovado em Engenharia Civil pela Ufac após concluir EJA em Rio Branco

Natural de Tarauacá e pertencente ao povo Yawanawa, o jovem Nixiwaka Brasil Yawanawa, de 21 anos, acaba de alcançar uma importante conquista: foi aprovado no curso de Engenharia Civil da Universidade Federal do Acre (Ufac), por meio do processo seletivo específico para estudantes indígenas. Conhecido como Nick, ele concluiu o Ensino Médio no Centro de Educação de Jovens e Adultos (Ceja), em Rio Branco, onde encontrou apoio e acolhimento para seguir seus objetivos.

Nick iniciou sua trajetória escolar na Escola Estadual Indígena Nixiwaka, na aldeia, e teve que enfrentar uma série de mudanças ao se mudar para a capital com o intuito de terminar os estudos. A adaptação ao novo ambiente urbano não foi fácil, mas ele não desistiu. A educação, segundo conta, foi fundamental nesse processo de transformação.

A escolha pela Engenharia Civil surgiu do interesse pessoal e também de influências familiares ligadas à área da construção. Mesmo em um ambiente distante de suas origens, Nick fez questão de manter viva sua identidade indígena, contribuindo com debates em sala de aula e compartilhando os saberes tradicionais de seu povo.

“Manter minha cultura em um ambiente urbano e escolar é muito importante. Eu venho de uma luta, de uma resistência ancestral. Representar meu povo na universidade é mostrar que indígenas também pertencem a esses espaços. Universidade também é território indígena”, destaca o estudante.

Nick agora se prepara para iniciar o segundo semestre letivo, levando consigo o orgulho de suas raízes e o desejo de representar a juventude indígena em espaços historicamente pouco acessíveis. Sua aprovação reforça a importância de políticas públicas de acesso ao ensino superior e do papel transformador da educação. As informações são da Agência de Notícias do Acre, por Clícia Araújo.