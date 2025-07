Indústria Amiga Acreana destaca força do setor alimentício durante Expoacre 2025

O Sindicato da Indústria de Produtos Alimentares do Estado do Acre (Sinpal) promove, na quarta-feira (30), às 20h, no Espaço Indústria da Expoacre 2025, a apresentação oficial das empresas participantes do projeto Indústria Amiga Acreana.

A iniciativa tem como objetivo destacar o papel das indústrias locais no fortalecimento da economia do estado, valorizando empreendedores que atuam na produção de alimentos e contribuem para a geração de emprego e renda. O evento contará com a presença de empresários, representantes do setor produtivo e autoridades.

Segundo o presidente do Sinpal, José Luiz Assis Felício, a proposta é dar visibilidade às marcas acreanas que se destacam pela qualidade dos produtos e pelo compromisso com o desenvolvimento regional. A apresentação também busca aproximar os consumidores e visitantes da feira do trabalho realizado pelas indústrias locais.

“Durante a pandemia as empresas tinham muita dificuldade em conseguir materia prima, algumas fecharam. Então criamos a campanha pra incentivar que as pessoas cumprem produtos locais”, explicou.

Felicio fala ainda que os produtos locais conseguem sim competir com aqueles que vem de fora do estado.

“As empresas têm conseguido se manter, tem crescido. Estamos agora reativando a campanha e traremos novidades pra população nos prestigiar mais ainda. Vamos criar formar de tornar mais conhecidos nossos produtos”, enfatizou Felicio.