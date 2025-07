Infância protegida: a força da união entre família, educação e Poder Público

Em tempos de tantos desafios sociais, educacionais e familiares, proteger a infância se torna não apenas uma prioridade, mas uma responsabilidade coletiva. A formação integral de uma criança depende de um tripé sólido: família presente, escola comprometida e atuação efetiva dos órgãos públicos.

A família, como primeiro espaço de afeto e formação de valores, é insubstituível. É ali que a criança aprende o que é cuidado, limites e convivência. Mas muitas vezes, a realidade impõe barreiras: trabalho excessivo dos pais, ausência de estrutura, ou mesmo desconhecimento sobre os direitos e deveres da infância.

A escola, por sua vez, é muito mais do que um lugar de ensino. É um ambiente de convivência, socialização e oportunidades. Professores atentos podem ser os primeiros a perceber sinais de negligência, abuso ou dificuldades emocionais. Por isso, a parceria entre escola e família deve ser constante — e não apenas nas reuniões de boletim.

Já os órgãos públicos têm a missão constitucional de garantir os direitos da criança e do adolescente, como determina o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). Saúde, educação, segurança alimentar, cultura e proteção são áreas onde o Estado precisa atuar com políticas públicas claras, acessíveis e eficazes. Conselhos tutelares, CRAS, CREAS, secretarias municipais e estaduais devem funcionar como uma rede integrada, pronta para acolher e agir.

Mais do que nunca, é preciso unir forças. Não é possível educar e proteger uma criança isoladamente. Quando escola, família e poder público caminham juntos, criam um ambiente seguro e saudável para que cada criança cresça com dignidade, afeto e oportunidade.

A infância não pode esperar. É no presente que se constrói o futuro.