Infantino celebra Copa do Mundo de Clubes e diz que torneio foi “enorme sucesso”

O presidente da Fifa, Gianni Infantino, comemorou neste sábado (12) o encerramento da Copa do Mundo de Clubes, destacando o novo formato como um marco positivo para o futebol mundial. Em coletiva de imprensa, realizada ao lado de ídolos como Kaká, Roberto Baggio e Hristo Stoichkov, Infantino classificou o torneio como “um enorme sucesso”.

“Foi um enorme, enorme, enorme sucesso. Digo isso sob várias perspectivas. Estamos aqui com essas lendas incríveis, que fazem nosso coração bater mais forte. Há muitos pontos positivos, alguns negativos, mas a final será assistida por 500 milhões de pessoas”, declarou o presidente da entidade.

Infantino destacou ainda o impacto financeiro da competição. Segundo ele, a Copa do Mundo de Clubes já se consolidou como o torneio entre clubes mais valioso do planeta, gerando uma receita de aproximadamente US$ 2 bilhões (cerca de R$ 10 bilhões).

“A Copa do Mundo de Clubes da Fifa foi um enorme sucesso. Geramos quase US$ 2 bilhões. Já é a competição de copa mais valiosa do mundo. Chelsea x PSG é uma final fantástica”, ressaltou o dirigente.

Críticas e reações

Durante a coletiva, Infantino também comentou as críticas de figuras importantes do futebol europeu, como o técnico Jürgen Klopp e o presidente da La Liga, Javier Tebas. Ambos expressaram preocupação com o excesso de jogos e o impacto do novo Mundial no calendário dos clubes.

Infantino, no entanto, minimizou as críticas e afirmou que não refletem a opinião geral do continente europeu. “A ideia de que a Europa rejeita a Copa do Mundo de Clubes é falsa. Grandes clubes estão aqui e ficaram satisfeitos em participar. É claro que nem todos puderam vir, alguns porque não se classificaram, outros até nos procuraram querendo estar presentes”, afirmou.

O dirigente enfatizou que a Fifa está aberta ao diálogo e valoriza opiniões divergentes. "Críticas fazem parte, respeitamos todas. Diferentes pontos de vista são importantes para o crescimento do futebol", concluiu.