Influencer apontada como pivô de separação de Carlinhos e Lucas Guimarães se pronuncia

A influenciadora Eduarda Luvisneck, apontada como pivô do divórcio entre Carlinhos Maia e Lucas Guimarães após 15 anos de casamento, se pronunciou pela 1ª vez sobre o caso. A moça teria se envolvido amorosamente com o responsável pelo “Rancho do Maia”, que está descobrindo a própria bissexualidade, conforme adiantado pelo portal LeoDias.

Em suas redes sociais, Duda, como ela se identifica por lá, se disse surpresa com a repercussão do caso, além de alegar estranheza em ver seus nome vinculado a tais notícias: “Fui pega de surpresa com tudo que está saindo sobre mim. É muito estranho ver meu nome envolvido em algo tão exposto e, principalmente, sem que as pessoas saibam da história real”, iniciou.

Em seguida, Luvisneck prometeu emitir um pronunciamento oficial sobre as polêmicas que a associam ao divórcio de Carlinhos Maia e Lucas Guimarães: “Nesse momento, estou digerindo tudo com calma. Em breve, eu mesma vou esclarecer o que for necessário. Obrigada a quem está mandando mensagens com carinho”.

Antes do caso, Duda já se apresentava como influenciadora. Ela tinha cerca de 190 mil seguidores no TikTok e mais 35,8 mil no Instagram. Após a repercussão, seus números mais que dobraram nas redes sociais. Além disso, ela já havia participado de transmissões ao vivo com Maia, e o influenciador chegou a dizer que estava apaixonado por ela e ela por ele.

Fontes próximas ao ex-casal garantem que não houve nenhum tipo de traição por parte de Carlinhos ou de Lucas. No entanto, amigos também já revelaram ao portal LeoDias, no passado, que Maia já ficou com mulheres.