Influencer cobre cabeça com bolsa após ser presa por furto em shopping

Uma mulher foi detida, na tarde desta terça-feira (29/7), após furtar mercadoria em uma loja localizada no Shopping Paseo, no bairro Itaigara, em Salvador (BA). Imagens que circulam nas redes sociais mostram o momento em que a suspeita é conduzida por um policial militar e deixa o estabelecimento com uma bolsa na cabeça. Funcionários e clientes aparecem filmando a saída da mulher.

A Polícia Civil confirmou a ocorrência. Informações iniciais apontam que a suspeita tentou furtar uma calça de uma das lojas do shopping. Imagens de câmera de videomonitoramento e depoimentos de testemunhas irão contribuir com as investigações.

Leia a reportagem completa no Correio 24 Horas, parceiro do Metrópoles.