Influencer é detida ao tentar entrar em prisão com drogas

A influencer Nayra Gabrielly Oliveira Feitosa foi presa novamente nesse domingo (27/7) ao tentar passar drogas para um detento durante uma visita em um presídio de Itaitinga, região metropolitana de Fortaleza (CE). A suspeita havia sido detida em 2023 por tráfico e, quando teve liberdade, ficou famosa no Tiktok relatando a convivência na cadeia. Ela acumula 77 mil seguidores na rede, além de vídeos virais com mais de 3 milhões de visualizações.

A influenciadora tinha um agendamento marcado para visitar o detento Daniel Ladeira, integrante de uma organização criminosa carioca que está detido na Unidade Prisional Professor Clodoaldo Pinto (UP-Itaitinga2). Ao chegar ao local e passar pela revista padrão, Nayra foi flagrada com drogas nas partes intímas.

Foi constatado que havia aproximadamente 48 gramas de substância análoga a maconha e 118 comprimidos de Rohypnol, medicamento analgésico que tem efeito semelhante ao ópio. As substâncias ilícitas foram identificadas com o equipamento bodyscanner, dispositivo que emite um raio x e detecta objetos escondidos.

Não se sabe ao certo a proximidade de Nayra com o preso e o seu nível de relação com ele. No entanto, antes de ser presa, Nayra gravava vídeos no Tiktok em tom de humor dando a entender que visitava presídios. Em um deles o áudio viral no qual ela dubla exibe a seguinte fala: “Era para ser só uma ficada, hoje estou aqui me arrumando para visitar o meu preso”.

Presa pela primeira vez

Em 16 de outubro de 2023, Nayra viajava em um ônibus da Viação Motta que saiu de Campo Grande (MS) e tinha destino a Brasília (DF). No trajeto da viagem, o transporte foi submetido a uma abordagem em um município do interior de São Paulo, Val Paraíso. Durante a revista nos passageiros, foram encontrados 36,33 kg de maconha, sendo 47 deles invólucros de plástico.

Ao ser abordada, Nayra deu evidências de nervosismo. Com voz embargada, a influenciadora alegou que estava indo para Uberlândia e que anteriormente ficou em Campo Grande a trabalho, como garota de programa. Ela teria dito que o dinheiro não tinha sido o suficiente para ir até Uberlândia, mas que teria recebido uma proposta financeira e decidiu viajar.

Ao ser questionada sobre a bagagem, a moça alegou que esqueceu a chave de uma das suas malas que tinham tranca e que um cliente do programa forneceu R$ 1.000,00 para ela levar uma mala fechada para Uberlândia. Os policiais arrebentaram com a tranca e constataram um forte odor de maconha, misturado com café, usado para disfarçar o cheiro das substâncias.

Havia drogas nas duas malas, uma com 23 e outra com 24 tijolos de maconha. Nayra Gabrielly Oliveira Feitosa foi condenada pela prática do crime de tráfico interestadual de drogas, conforme os artigos 33 e o artigo 40 da Lei de Drogas.

Nayra falando sobre convívio na cadeia feminina

Nayra é de Fortaleza e já havia sido presa em 2023

Nayra relatando sobre covivência na cadeia feminina

Influencer ex-presidiária volta para cadeia após ser pega com drogas

