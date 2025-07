Influenciador acreano chama atenção nas redes ao revelar passagem de avião por R$350

O influenciador digital Geh Alencar viralizou neste domingo (7) após postar um vídeo mostrando que comprou uma passagem de ida e volta por apenas R$350, saindo de Rio Branco (AC). O detalhe curioso? Ele e os amigos só acreditaram que a promoção era real quando já estavam dentro do avião.

O conteúdo, postado no Instagram, chamou atenção dos seguidores e rapidamente ganhou repercussão. Na legenda do vídeo, Geh escreveu: “É do Acre e curte passagem barata? Me segue!” — o que acabou engajando moradores do estado que, assim como ele, estão sempre em busca de promoções acessíveis.

Conhecido por compartilhar achadinhos, dicas de viagem e lifestyle, Geh tem se destacado entre os criadores de conteúdo locais. Ele contou ao ContilNet que o objetivo do vídeo é mostrar que, com atenção e pesquisa, dá sim para aproveitar oportunidades mesmo saindo da região Norte.

“A gente quase não acredita quando vê esses preços baixos saindo daqui, mas eles existem. Quero mostrar isso para mais pessoas”, disse.