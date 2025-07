Influenciador acreano pede ajuda para entrar no Rancho do Maia: “Oportunidade grande”

O influenciador digital Diego Souza, que possui mais de 16 mil seguidores no Instagram, publicou um vídeo em suas redes sociais pedindo ajuda para os acreanos para ajudar com o sonho de levá-lo para o Rancho do Maia.

O reality show criado por Carlinhos Maia é transmitido em tempo real em seus stories, e é conhecido por dar visibilidade na internet para os participantes. Souza afirma que é uma pessoa extrovertida e deseja ser o primeiro influencer do Acre a entrar no projeto.

“Peço que vocês comentem muito aqui, marquem o Carlinhos Maia e sua equipe para poder me dar essa grande oportunidade para mim. Porque eu gosto de fazer as pessoas rir, eu gosto de viver. E eu tenho certeza que lá eu vou viver muito e vou aproveitar muito”, afirma.

A nova edição do Rancho do Mauá não tem previsão de começar, mas muitos influenciadores de todo o país tem realizado publicações como a de Diego para garantir sua vaga na atração.

Na anterior, Carlinhos e Wesley Safadão registraram uma das lives com maior público na Web. Em uma rede social, os dois garantiram mais de 11 milhões de pessoas assistindo simultaneamente.

Veja o vídeo: