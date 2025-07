Influenciador ‘fica de quatro’ e grava levando tapa na bunda de Matheus e Kauan

Na última quarta-feira (30), o influenciador digital acreano Felipe Salgado roubou a cena nos bastidores da Expoacre 2025 ao protagonizar um momento inusitado com a dupla sertaneja Matheus & Kauan, principais atrações da quarta noite da feira.

Durante uma visita ao camarim dos artistas, Salgado entrou no clima de brincadeira e ajoelhou-se, ficando de quatro diante da dupla. A atitude descontraída gerou risadas dos cantores, que entraram na brincadeira e deram leves palmadas no bumbum do influenciador — tudo registrado em fotos e vídeos que logo se espalharam nas redes sociais.

“Essa dupla é muito safadinha”, escreveu Felipe em tom bem-humorado ao compartilhar os registros em seu perfil no Instagram.

A cena virou assunto entre os fãs da dupla e mostrou o clima leve e irreverente que marca os bastidores da 50ª edição da Expoacre.