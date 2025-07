Influenciadora grávida tira pitbulls de estimação de casa após 8 anos com eles

A influenciadora Clara Maia, mãe de um par de gêmeos de um ano e grávida de mais dois filhos, compartilhou neste sábado (19/7) que teve que retirar os cachorros de estimação, os pit-bulls Tibau e Tita, do convívio da família e enviá-los para um hotel de pets. Emocionada, a tutora explicou que os acidentes domésticos estavam ficando mais frequentes, principalmente com as mudanças e aumento da circulação de pessoas na casa.

“Eles estão de fato em um hotel. Coisas perigosas vem acontecendo. Acidentes, entre eles o que eu rompi meu ligamento. Eles começaram a ficar com comportamentos esquisitos e perigosos com o todo. E eu não posso colocar outras pessoas em risco. Nem os bebês”, explicou.

Os cachorros de grante porte estão na família há pelo menos oito anos, e eram uma parte sempre presente no dia a dia que a influenciadora compartilhava nas redes sociais.

Nos últimos dias, no entanto, os seguidores começaram a perceber o sumiço dos cães. Clara explica que a decisão de deixá-los em um hotel destinado para pets veio quando ela e o marido começaram a receber profissionais para realizar serviços de manutenção na casa da família.

“A gente pensou em colocar eles em um canil separado aqui em casa, mas eu não queria que eles vivessem uma vida presa. Cachorros que conviveram a vida toda com a gente livres. Então a gente levou eles para um hotel, que é um lugar que eles amam e que a já confia há anos e anos”, contou.

Aos prantos, a influenciadora afirmou que ainda não chegou a uma solução definitiva para o destino de Tibau e Tita. Ela confessou, porém, que não se sente segura em deixar os pit-bulls na residência, que em breve será o lar de quatro bebês.

“Agora a gente tem a responsabilidade sob outras vidas. Tem os meninos, que são bebês, as funcionárias, que transitam aqui em casa. E não tava seguro. E eu não posso expor as pessoas a possíveis acidentes. Porque essas fatalidades acontecem quando os sinais são ignorados”, completou.