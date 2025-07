Influenciadora revela que fez terapia por “achar que era mais feliz pobre”

A influenciadora Mari Menezes contou em um vídeo que viralizou no TikTok nessa segunda-feira (14 de julho) que, por um período, precisou recorrer à terapia por sentir que sua felicidade era maior antes de alcançar a fama e a estabilidade financeira.

“E se contar para vocês que o motivo da minha terapia já foi porque eu preferia ser pobre, porque eu achava que eu era mais feliz, vocês acreditam?”, revelou Mari. A fala veio em meio a uma reflexão sobre os desafios de crescer publicamente nas redes sociais e lidar com os constantes julgamentos.

“Tô vendo fofocas do povo falando que muita gente se perde no processo de enriquecer, perde humildade e esquece de onde vem. Esse sempre foi o meu maior pavor, porque antes de eu começar na internet, eu vivia uma vida de classe média”, disse.

A influenciadora relembrou a infância e adolescência simples, em que os desejos muitas vezes precisavam ser deixados de lado. “Os meus pais me davam as coisas que eles podiam, eles trabalhavam, mas eu não tinha nada do que eu queria. ‘Ah, eu quero ir ao shopping hoje fazer compras.’ Se toca, né? Eu só usava tênis falso da 25 [de Março], e eu amava. Até hoje [uso], inclusive”, comentou Mari, que já se envolveu em polêmicas públicas com Caio Castro e Carlinhos Maia.

Entre os maiores receios da influenciadora está o de perder a essência diante das conquistas materiais. “É aquele famoso exemplo que você sonha ter uma piscina em casa e, quando você tem, você nem usa ela”, refletiu.

Ela também falou sobre o impacto das críticas na internet: “Teve uma época que foi muito difícil para mim, já levei bastante hate, porque eu sempre fui meio sem noção e sempre fiz umas coisas sem maldade, mas que as pessoas viam maldade. Já pensei em desistir de tudo e viver a minha vida de antes, não ter o meu próprio dinheiro, não ter a minha liberdade financeira, porque eu achava que eu era mais feliz sem a opinião alheia”.

Apesar da crise, Mari contou que a terapia foi fundamental para mudar sua visão e seguir em frente. “Fui para a terapia e aí eu vi que realmente eu estava louca. [Estou] brincando. Mas, realmente, ter a vida exposta tem um preço a pagar e tem muita gente, infelizmente, que se perde nesse processo de ganhar dinheiro. Vai fazer quatro anos que eu estou na internet e, com a ajuda da terapia, eu não me perdi no processo, porque a minha felicidade não está em comprar uma bolsa, sabe? A minha felicidade está em momentos. Eu não me acho melhor por ter as coisas”, concluiu.

Fonte: Metrópoles

Redigido por ContilNet.