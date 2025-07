inglaterra-e-espanha-se-enfrentam-pela-final-da-eurocopa-feminina-2025

A Inglaterra irá enfrentar a Espanha na final da Eurocopa Feminina 2025. A decisão do campeonato acontece neste domingo (27/7), às 13h (horário de Brasília), no St. Jakob-Park, em Basel, na Suíça. Atual campeã, a seleção inglesa disputará a terceira final e buscará o segundo título. Já a vencedora da última edição da Copa do Mundo Feminina, a seleção espanhola, jogará a primeira decisão.

Espanha e Inglaterra repetirão na final da Euro o jogo que definiu a última Copa do Mundo Feminina 2023. Na ocasião, as espanholas venceram por 1 a 0 e conquistaram o título mundial.

Aitana Bonmatí comemora classificação da Espanha na Euro 2025 Reprodução/Instagram: @sefutbolfem Seleção da Espanha feminina comemora classificação para final da Euro 2025 Reprodução/Instagram: @sefutbolfem Seleção feminina da Inglaterra comemora classificação para a final da Eurocopa Reprodução/Instagram: @lionesses

Seleção feminina da Inglaterra comemora classificação para a final da Eurocopa Reprodução/Instagram: @lionesses

Pela Eurocopa, a seleção alemã é a maior campeã da competição com oito títulos conquistados em 13 edições disputadas. Noruega, Suécia e Holanda, além da Inglaterra, também já levantaram o troféu.

Campanha da Inglaterra

Defendendo o título europeu, a seleção da Inglaterra iniciou sua participação na atual edição da Euro no grupo D, ao lado de França, Holanda e País de Gales. A estreia foi com derrota por 2 a 1 para as francesas, mas as Leoas reagiram com autoridade, aplicando goleadas sobre as holandesas (4 a 0) e sobre as galesas (6 a 1).

Nas quartas de final, as comandadas por Sarina Wiegman enfrentaram a Suécia e chegaram a estar em desvantagem de dois gols. No entanto, reagiram com gols de Lucy Bronze e Michelle Agyemang, levando a decisão para os pênaltis. Nessa etapa, a goleira Hannah Hampton brilhou ao defender duas cobranças e garantir a classificação.

A semifinal colocou as inglesas diante da surpreendente Itália. Mais uma vez em desvantagem, Agyemang empatou o jogo no tempo normal. Na prorrogação, Chloe Kelly, que havia saído do banco, marcou o gol decisivo nos acréscimos que levou a Inglaterra à final.

Campanha da Espanha

Em sua quinta aparição na história da Eurocopa Feminina, a seleção da Espanha chegou à Suíça cercada de expectativas, impulsionada pelas conquistas recentes da Copa do Mundo de 2023 e da Liga das Nações da UEFA.

No Grupo B ao lado de Bélgica, Itália e Portugal, a equipe dirigida por Montse Tomé protagonizou uma campanha impecável na fase inicial, encerrando com três vitórias, 14 gols a favor e apenas três contra.

Nas quartas de final, as espanholas eliminaram as donas da casa com um triunfo por 2 a 0, com destaque para Athenea del Castillo e Clàudia Pina. Na semifinal, a vaga na decisão veio com uma vitória magra sobre a Alemanha, garantida por um gol da meio-campista Aitana Bonmatí.

Onde assistir

Transmissão: CazéTV

Ficha técnica Inglaterra x Espanha

Data: 27/07/2025

Horário: 13h (horário de Brasília)

Local: Estádio St. Jakob-Park, em Basel, na Suíça

Fase: Final – jogo único