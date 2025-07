inmet-coloca-sp-sob-alerta-para-tempestades-nesta-segunda-(28/7)

A partir da propagação de uma frente fria, praticamente todo o estado de São Paulo está em estado de alerta para tempestades nesta segunda-feira (28/7), de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). O órgão ainda coloca o território paulista em alerta para declínio de temperatura e ventos costeiros em todo o litoral do estado.

Em relação às tempestades, há dois alertas de “perigo potencial” em vigor. O primeiro, com término previsto para às 10h desta segunda, indica tempestades em toda a faixa oeste do estado. Já o segundo coloca a região centro-leste, incluindo a Grande São Paulo, em estado de atenção até pelo menos 21h.

São esperados chuva entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, ventos intensos de 40 a 60 km/h, e queda de granizo. Há baixo risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de galhos de árvores e de alagamentos.

Tempestade escureceu céu em São Paulo

Nuvens escuras de chuva sobre a região da Avenida Paulista, vistas a partir de Pinheiros, em São Paulo

Rua Palestra Itália, endereço do Palmeiras, vira rio durante tempestade em SP

Alerta-se para intensas rajadas de vento, o que eleva o potencial para queda de árvores

Ciclone extratropical deve causar temporais em quatro estados. Veja onde

Cuidados em tempestades

Em caso de rajadas de vento, não se abrigue debaixo de árvores, pois há leve risco de queda e descargas elétricas.

Não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda.

Evite usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada.

Fique atento às previsões do tempo e ative notificações da Defesa Civil.

O Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE) da Prefeitura de São Paulo também colocou a capital em estado de atenção para a propagação de uma frente fria pelo litoral paulista, causando aumento de nebulosidade, chuvas isoladas, intensas rajadas de vento e acentuado declínio das temperaturas no início desta semana.

Todo o litoral do estado está sob alerta de perigo para ventos costeiros, até às 12h desta segunda. Há previsão de movimentação das dunas de areia sobre construções na orla com a intensificação dos ventos.

Já a baixa nas temperaturas aponta declínio entre 3ºC e 5ºC, com alerta em nível de perigo potencial até às 10h desta terça-feira (29/7).

Previsão do tempo

Esta segunda-feira iniciou com tempo instável na capital paulista. Imagens de radar e satélite meteorológico registraram áreas de instabilidade de fraca intensidade com pontos isolados e de curta duração de chuva com até moderada intensidade.

Segundo o CGE, no entanto, rápido deslocamento do sistema diminui o potencial para formação de áreas de alagamento intransitáveis. Os dados mostram ainda que julho registrou até o momento apenas 3,3mm de chuva, o que corresponde a aproximadamente 7,9% dos 41,7mm esperados.

O dia começa com sol entre nuvens e temperaturas em elevação. Os termômetros variam entre mínimas de 14°C e máximas de 25°C. A chegada da frente fria muda o tempo no decorrer da tarde, com aumento de nebulosidade e pancadas isoladas de chuva, que no geral variam entre fraca e moderada intensidade. Alerta-se para intensas rajadas de vento, que devem superar os 60 km/h, o que eleva o potencial para queda de árvores.

Nesta terça-feira (29/7), a frente fria se afasta do litoral paulista, mas os ventos úmidos do oceano ainda devem manter o céu com muita nebulosidade e causar chuviscos, principalmente durante a madrugada. O sol pode até aparecer rapidamente entre muitas nuvens, mas a chegada de uma massa de ar polar causa acentuado declínio das temperaturas. As máximas devem permanecer abaixo dos 17°C, enquanto as mínimas podem atingir os 10°C no período da noite.