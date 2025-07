Inmet prevê chuvas intensas e ventos de até 60km/h a partir desta segunda

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alerta de nível amarelo para esta segunda-feira (28), que atingirá quase todo o estado do Acre. As chuvas podem chegar a 50 mm em 24 horas, com ventos intensos, na faixa dos 60km/h. O alerta é válido até às 10 horas de terça-feira (29).

A temperatura na capital do estado do Acre, Rio Branco, deverá ficar entre 22ºC de mínima e 36ºC de máxima, já a umidade relativa do ar ficará entre 36% de mínima e 92% de máxima. As previsão são para todo o estado do Acre

A recomendação é que a população evite áreas de risco e fique atenta a possíveis quedas de galhos, alagamentos e interrupções no fornecimento de energia. Em caso de emergência, acione a Defesa Civil pelo 199.