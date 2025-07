Inscrições para Cavalgada da Expoacre 2025 iniciam nesta quinta; saiba como participar

Estão abertas a partir desta semana as inscrições para participação na Cavalgada 2025, evento que marca a abertura da 50ª edição da Expoacre, em Rio Branco. Os interessados em participar com jipes e quadriciclos devem se inscrever entre os dias 17 e 25 de julho, das 8h30 às 15h, na sede da Secretaria de Turismo e Empreendedorismo (Sete).

Já os cavaleiros poderão se inscrever entre os dias 18 e 25, no mesmo horário, na sede do Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Acre (Idaf).

A concentração do evento está marcada para às 7h, no Calçadão da Gameleira, com início do percurso previsto para às 8h.

A ordem do desfile será organizada por categorias, começando com os cavalos, seguidos pelos jipes e, por fim, os quadrículos. A disposição contará com áreas separadas para cavalos e veículos.

O diretor de Turismo da Sete, Jackson Viana, orientou os participantes a providenciarem antecipadamente a documentação exigida para os animais e veículos.

“A gente gostaria que a população não deixasse para a última hora, porque geralmente há um volume muito grande de inscrições nos últimos dias, o que compromete o nosso controle”, afirmou.